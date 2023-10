L'aria che tira, "Hamas funzionale ad Israele". E Parenzo sbrocca: "Agghiacciante"

12 ottobre 2023 a

"Dirò una cosa fastidiosa, penso che Hamas sia funzionale ad Israele", "In che senso?": questo botta e risposta è avvenuto a L'Aria che tira su La7 tra Barbara Schiavulli, giornalista di Radio Bullets, e il conduttore David Parenzo. L'ospite, allora, ha spiegato: "Nel senso che era un momento che per Israele stava andando male, e adesso nel giro di pochi giorni sono riusciti a mettersi d’accordo addirittura con l’opposizione. Non giustifico ovviamente quello che ha fatto Hamas...".

"Ma quando uno dice 'funzionale'... Quelle gole tagliate, quella gente che è stata uccisa è funzionale a cosa? Al governo di unità nazionale?", ha chiesto Parenzo allibito. E lei ha risposto: "Io non giustifico la violenza di Hamas, così come non giustifico la violenza di Israele, perché i bombardamenti sulle case, sulle scuole, sugli ospedali non sono diversi da quello che ha fatto Hamas".

"Lì però hanno preso dei civili - ha controbattuto il conduttore -. Le infrastrutture civili e quelle militari sono la stessa cosa dentro la Striscia di Gaza". "Pure in Palestina hanno preso dei civili, se so che le infrastrutture militari e quelle civili sono la stessa cosa io non bombardo", ha insistito la Schiavulli. A quel punto Parenzo, sempre più incredulo, ha chiesto: "Che cosa dovrebbero fare quindi per liberare gli ostaggi? Sono abbastanza allibito, mi sembra una ricostruzione agghiacciante, fuori dai fatti. Oggi c'è tutto un altro scenario". La giornalista, allora, ha voluto porre l'attenzione su un fatto: "Quest'anno ci sono stati 800 attacchi dei coloni israeliani ai palestinesi". E il conduttore ha chiosato: "I coloni che hanno commesso quei fatti però sono stati processati da Israele, questa è la differenza fondamentale".

