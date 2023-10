È tempo di tagliare la testa al serpente

17 ottobre 2023 a

Bisogna avere il coraggio di dirlo: è giunta l'ora di tagliare la testa al serpente. L'attentato di Bruxelles ha riacceso il terrore in Europa e due persone sono morte sotto i colpi barbari di un kalashnikov finito nella mani di un integralista islamico. Vittime civili di una guerra che dà voce all'esercito oscuro dei tagliagole. Ecco perché mai come in questo momento, con Israele attaccato a tradimento da Hamas, è importante dare una risposta risolutiva contro chi conosce solo il linguaggio dell'odio e della morte. Il commento del direttore Mario Sechi.