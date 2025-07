Francesca Albanese in campo, indiscrezioni: ecco chi la vuole

Più che un tour di presentazione, uno show. Con la sinistra ben salda in prima fila, all’occorrenza pronta a prendere la parola, ma per lo più adorante, dall’applauso commosso, con la lista dei je-accuse all’incontrario e al completo (Israele -è -criminale, Israele-è-terrorista, Israele-sta-compiendo-un-genocidio), il chiodo fisso per il Nobel alla Pace e a ogni modo, amen e così sia, fieramente al fianco di Francesca Albanese. È il giorno (anzi, è la due giorni perché oggi si replica al Senato) della special rapporteur a rapporto alla Camera. È composta, Albanese. Non parla sopra i suoi interlocutori (d’altronde come potrebbe? Stan tutti in religioso silenzio appena accenna ad aprire bocca), non perde la pazienza: al massimo, se le si fa notare che c’è chi, come Davide Romano del museo della Brigata ebraica, sostiene che la sua presenza nel cuore delle istituzioni, per presentare urbi te orbi il resoconto “Da un’economia di occupazione a un’economia di genocidio”, non sia del tutto indicata a meno di ventiquattr’ore dall’ultima vergognosa aggressione antisemita, quella all’autogrill di Lainate, lei, glissa con un «non commento».

(Anche se poi, sulla cronaca spiccia, ammette che «non l’ho letta, mi dispiace e aborro qualsiasi atto di discriminazione, ma questo è un problema da leggere nel contesto dell’impunità di cui gode Israele»: “nel contesto”, “dell’impunità”, che vuoi aggiungere?). Dissensi e voci in contraddittorio, infatti, ce ne sono pochini, ce ne sono zero sul palco (prima per le due ore abbondanti alla Sala del Cenacolo, poi per l’ora risicata alla conferenza stampa di Montecitorio), ce n’è ancora di meno in piazza dove si alzano cartelli come allo stadio (“Francesca siamo con te”): c’è lei, semmai, occhialoni dalla montatura spessa e giacca color panna, seduta tra Stefania Ascari che sorride compiaciuta e Laura Boldrini che prende appunti, con Angelo Bonelli di lato e Nicola Fratoianni in platea. «Francesca è un faro di luce, è un patrimonio dell’umanità», dice la coordinatrice dell’intergruppo perla pace tra Palestina e Israele (M5S). I flash delle telecamere. I telefonini che riprendono.

La rincorsa, su Facebook, su Instagram, per testimoniare la propria presenza. Uno, due, tre eventi (in serata alla Casa internazionale delle donne Albanese racconta il suo libro Quando il mondo dorme, edito Rizzoli) nell’arco di un dì e non è ancora finita. Forse manco finirà: un futuro in politica? «Non lo escludo», si lascia scappare quando il pubblico se ne sta andando, «ma non ci penso, adesso non mi sottrarrei all’impegno di relatrice» finché Gaza «non migliora». Ed è su quello che si concentra. Sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale che sono addossabili solo a Gerusalemme: ma lo sappiamo, noi malpensanti siamo preparati, son mesi che sentiamo ripetere (mica solo qui) che il 7 ottobre è stato un orrore ma vuoi mettere il mezzo secolo di occupazione israeliana nei territori, l’apartheid di Eilat, quel mascalzone di Netanyahu che non solo stermina un popolo ma gli ruba persino l’acqua e la corrente elettrica?

