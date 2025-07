Stefanos Tsitsipas è disperato: a cosa lo costringe Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas è tornato a far parlare di sé, e questa volta non per i risultati in campo. Alla vigilia del debutto sul cemento di Toronto, dove affronterà l’australiano Christopher O’Connell al secondo turno, il greco ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno subito acceso il dibattito tra appassionati di tennis e tifosi sui social. Non si tratta di critiche, anzi: il greco ha elogiato apertamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, attualmente i due tennisti più forti e completi del circuito.



"Ho avuto il privilegio di giocare sia con Jannik che con Carlos — le sue parole — Sono persone fantastiche e, vedendoli in campo, mi spingono a dare sempre di più!". Poi la battuta che ha fatto sorridere molti: "Vi dico la verità, visto quanto giocano bene ho persino pensato di passare al rovescio a due mani (ride, ndr)... — ha aggiunto — loro hanno praticamente un secondo dritto al posto del rovescio! Sinner, in particolare, colpisce con una potenza incredibile".