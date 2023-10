Israele-Hamas, Salvini non può sfilare: Schlein invece sì

21 ottobre 2023 a

Se Matteo Salvini vuole scendere in piazza per manifestare a favore dei valori dell’Occidente e del diritto alla sicurezza rappresenta un problema, ma se a farlo è Elly Schlein per la causa di Gaza allora è tutto normale. Francesco Storace si schiera dalla parte del segretario della Lega, benedicendo la sua iniziativa: “Bisognerà dare un segnale di presenza politica nazionale. Guai a chiudersi nel guscio della paura. Si vuole inneggiare a un’Europa che non si faccia sottomettere per motivi religiosi; si manifesta nel nome della libertà e contro il terrorismo”. L’appuntamento è per il 4 novembre, festa delle Forze Armate, in piazza a Milano: Salvini ha chiamato a raccolta la maggioranza pacifica silenziosa di italiani e stranieri che non sono più disposti a vivere nella paura. “Ci sarà la maggioranza amica della libertà e dei diritti - ha dichiarato il vice-premier - indisponibile a cedere altro spazio a fanatici ed estremisti islamici che purtroppo sono presenti in tantissime nostre città".

