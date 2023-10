Salvini deve scendere in piazza: in Italia è vietato manifestare contro Hamas?

20 ottobre 2023 a

Matteo Salvini ha annunciato per il 4 novembre una grande manifestazione di piazza della Lega "in nome di Oriana Fallaci", "a difesa dei valori occidentali" e "contro il terrorismo islamico". Il sindaco Pd di Firenze Dario Nardella l'ha attaccato considerando l'iniziativa "una pericolosa provocazione". Sintetizzando così in poche battute il grande paradosso italiano: siamo il Paese in cui si può scendere in piazza per Hamas, ma non contro Hamas.

