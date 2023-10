Ecco chi sono gli inutili idioti di Hamas

29 ottobre 2023 a

La svastica nazista e la bandiera d'Israele. Per chi odia lo Stato ebraico e scende in piazza per le strade di Roma o di Milano non c'è spazio per il dialogo. L'equazione è semplice: Israele come i nazisti. Un paragone su cui non bisogna tacere mentre vengono strappate le bandiere d'Israele dalla sede della Fao nella Capitale. Mario Sechi ci spiega chi sono "gli inutili idioti di Hamas".



