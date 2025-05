Bobo Vieri, il dramma: "Mai stato così male", com'è ridotto da 18 giorni

L'incubo è cominciato lo scorso 24 aprile quando è stato ricoverato in ospedale alle Maldive dopo aver accusato un malore . Tornato immediatamente in Italia, il 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Per fortuna non è polmonite, 10-15 giorni di riposo", aveva spiegato sui social solo pochi giorni fa.

Bobo Vieri sta meglio, ma deve proseguire le cure. Colpito da una bronchite persistente mentre era in vacanza alle Maldive , l'ex calciatore ha aggiornato i suoi fan: "È il diciottesimo giorno che prendo medicine - ha esordito nelle storie di Instagram -. Sto meglio, ho meno tosse, oggi ho fatto una passeggiata. Gli antibiotici e il cortisone stanno funzionando, lunedì dovrei smetterle di prenderle e dovrei vedere il medico, vediamo come va".

Eppure il malessere si è prolungato e i giorni di convalescenza sono diventati 18: "Ma si può prendere una mezza polmonite, prendere antibiotici e cortisone... Che ca**o di roba è? Mai avuto una cosa del genere", ha concluso l'ex attaccante che si è sfogato con a fianco la moglie Costanza Caracciolo. Proprio quest'ultima aveva reso pubblici gli esiti degli esami a cui l’ex calciatore si era sottoposto: "Ha avuto o comunque ha in via di miglioramento una polmonite con focalai multipli, data da un’infezione non influenzale ma batteria. Senza entrare nello specifico, adesso è tutto sotto controllo. Stiamo facendo una terapia e siamo in via di ripresa".