Capezzone, i giornaloni contro Meloni e "Landini portabandiera"

"Oggi è il primo maggio, Meloni ha diffuso un videomessaggio dando dati economici in positivo e preannunciando altri 650 milioni per il tema della sicurezza sul lavoro": Daniele Capezzone lo ha detto nel suo Occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, sottolineando come questa notizia sia stata trattata dai quotidiani di sinistra.

"Oggi - ha spiegato - i giornali ostili a Meloni, da Domani a La Stampa, passando per il Fatto e Repubblica, parlano di spot, di operazione propagandistica e, neanche a dirlo, il portabandiera di questa tesi è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervistato su Repubblica".