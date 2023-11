Morto Luigi Berlinguer, cugino di Enrico: fu ministro della Pubblica Istruzione

01 novembre 2023 a

Morto Luigi Berlinguer, cugino di Enrico Berlinguer: l’ex ministro aveva 91 anni ed era ricoverato all’ospedale di Siena da agosto. Già deputato e senatore, aveva fatto parte del governo con tre diversi premier: nel 1993, con Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo Chigi, aveva guidato il dicastero dell’Università e della ricerca scientifica; poi dal 1996 al 2000 era stato ministro della Pubblica istruzione, prima con Romano Prodi, poi con Massimo D’Alema.

L'ultima elezione - come ricorda Repubblica - "risale al 2009, quando entrò nel Parlamento europeo con il Pd. Negli ultimi anni è stato presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. La camera ardente sarà allestita giovedì nella sala del rettorato dell'università di Siena, ateneo che guidò dal 1985 al 1993". “È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze”, ha scritto su X il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.