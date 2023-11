Vincenzo De Luca, "metodo Singapore per Shiva": ovvero frustate in strada

06 novembre 2023 a

a

a

Scatenato, come sempre. Ne ha per tutti, come sempre. Si parla di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, che ha trovato terreno fertile per le sue sparate a Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez con Davide Marra. Ovviamente, ne ha per Elly Schlein, tra i suoi bersagli preferiti. "I contenuti programmatici della Schlein sono flebili. E la dialettica? Peggio", picchia durissimo

"Nel patrimonio del Pd ci sono militanti puri che credono nei valori e c'è una rete di amministratori impegnata spesso in condizione di totale solitudine, prendendosi poi anche avvisi di garanzia per stupidaggini come l'abuso in atto d'ufficio. Poi - aggiunge De Luca - abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi", ripete un concetto più volte reiterato in queste settimane in cui spopola per la presentazione del suo libro, Nonostante il Pd.

Mister lanciafiamme sposta poi la sua attenzione sulla cronaca. Si parla del caso-Shiva, il rapper di Milano che ha risposto a un'aggressione in un parcheggio sparando. De Luca non ha dubbi: "Io Shiva non lo conosco, ma data la descrizione lo propenderei per il metodo pedagogico Singapore. A Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù sottile, mica fanno il carcere, ti danno una ventina di frustate tra capo e collo e finisce là. Allora come si chiama... Shiva, metodo Singapore! Ma la vogliamo finire con queste putt***?", si infervora. Shiva, per inciso, è accusato di tentato omicidio per aver sparato contro due aggressori di una gang rivale.

Il governatore torna poi alla politica. E promuove Matteo Renzi. "Ha avuto un atto di coraggio, una fiammata: ha cercato di rompere la palude burocratica interna e poi ovviamente non ha retto per tante ragioni. In politica, quando si perde, è perché non si misurano le forze rispetto agli obiettivi". E ancora, commentando l'operato di Renzi alla guida del Pd e da premier: "Renzi non ha avuto un grande aiuto dal gruppo di dirigenti che si è messo intorno, poi ha avuto anche dei limiti caratteriali che conosciamo. Ha cercato di fare una riforma istituzionale, ma poi ha sbagliato perché nel referendum ci ha messo troppe cose".

All'inizio della puntata, anche l'ironia su Fedez: "Ti restituisco la provocazione ricordandoti il Festival di Sanremo quando eri avvinghiato con un mollusco, un lombrico, e ti slinguazzavi: almeno quello non lo fare più, è stato un momento di obnubilazione, sembravano due calamari avvinghiati". Il riferimento, ovviamente, è al chiacchieratissimo bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston nel corso dell'ultima kermesse.