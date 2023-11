Meloni e Albania, opposizioni inadeguate: sono il Gerovital del governo

07 novembre 2023 a

Le opposizioni si indignano per l'accordo tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, per aprire in Albania due centri di accoglienza per migranti, e parlano addirittura di "Guantanamo italiana". Schlein e Conte non capiscono ancora una volta la portata della sfida alla sicurezza nazionale che ci attende e si confermano, una volta di più, inadeguati: secondo Mario Sechi, nel suo editoriale su Libero in edicola oggi, Pd e M5s sono "il Gerovital del governo".