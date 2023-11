Premierato, gli insulti di Fratoianni: "Imbarazzante, Frankenstein, tutti matti?"

09 novembre 2023 a

"Per la ministra Casellati con questo progetto di riforma istituzionale non vengono toccate le prerogative del capo dello Stato? Francamente non so come commentare questo passaggio": Nicola Fratoianni, ospite di Agorà su Rai 3, si è scagliato contro l'ex presidente del Senato e attuale ministra per le Riforme sul tema della riforma costituzionale allo studio del governo. "Quando una ministra della Repubblica davanti alle telecamere e quindi davanti agli italiani dice una cosa falsa è un poco imbarazzante - ha poi aggiunto il segretario nazionale di Sinistra Italiana -. Una proposta di riforma come questa tocca eccome le attuali prerogative del Presidente la Repubblica". Insomma, il comunista Fratoianni spara ad alzo zero, in piena crisi di nervi da "premierato"

Il parlamentare di Avs, quindi, ha colto la palla al balzo per attaccare anche tutto il governo. E ci mancherebbe altro: "Questo pasticcio, che io chiamo un Frankenstein costituzionale, non esiste da nessuna parte del mondo: ci sarà una ragione oppure sono tutti matti, in Israele dopo 3 anni l'hanno cancellato perché era un pasticcio e non funzionava".

Poi è tornato a sparare a zero sulla ministra Casellati: "Che una ministra dica che non toccheranno il ruolo e le prerogative del Capo dello Stato a me sembra già discutibile visto il ruolo che i presidenti della Repubblica hanno avuto in questo Paese, in particolare nei momenti di maggiore crisi, e la fiducia sterminata degli italiani nei confronti per esempio di Mattarella forse lo conferma". Infine Fratoianni ha aggiunto che "la ministra Casellati una cosa intelligente la dice: dopo aver detto una sciocchezza sul ruolo del Presidente della Repubblica è assai prudente a differenza di alcuni suoi predecessori e ha detto che se il referendum va male loro resteranno al governo".