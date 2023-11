Elly Schlein sta con Ultima Generazione: 5 miliardi di nuove tasse

Andrea Tempestini 10 novembre 2023 a

sNon solo giocano con la colla, le mani ben appiccicate sull’asfalto per frantumare gli zebedei a incolpevoli automobilisti (incolpevoli ma non per loro). Già, perché da qualche tempo quelli di Ultima Generazione giocano anche col fisco.

I giovani eco-fanatici, dallo scorso agosto, insistono sul taglio dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad): il loro manifesto programmatico chiede l’abolizione di otto di questi. Tra gli otto sussidi, tre – come ricorda Il Foglio – in caso di soppressione avrebbero un peso sì rilevante, ma sulle tasche degli italiani: il ritocco all’insù delle accise sul gasolio pari a 11 centesimi (per un totale stimato di 3,4 miliardi), l’addio ai fringe benefit per – attenzione - l’«uso promiscuo» delle auto aziendali (1,2 miliardi), infine la soppressione degli sgravi su gasolio e gpl per il riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate (150 milioni). Ecco, Ultima Generazione chiede un aumento complessivo del carico fiscale pari a circa 5 miliardi di euro. Tanto paga papà...

E chi potrebbe essere d’accordo con tale programma? Elly Schlein, naturalmente: solo il Pd – per altro non tutto – sostiene la proposta che i ragazzi vorrebbero vedere accolta nella legge di Bilancio. Per capirsi, addirittura Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, ha bollato come «assolutamente non condivisibile» il piano di Ultima Generazione perché «l’unica transizione ecologica accettabile è quella che non ricade sui ceti più deboli». Ma gli eco-fanatici, proprio come Elly, coi ceti deboli hanno ben poco in comune: eccola, la “nuova” sinistra illuminata che si raccoglie dietro allo striscione «più tasse per tutti».

Per inciso, interpellata sempre dal Foglio , la responsabile Ambiente dem, Annalisa Corrado, si spinge un poco più in là: «Abbiamo interagito più volte con il coordinamento di Ultima Generazione, sottolineando quanto le loro battaglie siano sacrosante nel merito e non vadano criminalizzate nel metodo». La Corrado, fedelissima di Elly, rivendica con orgoglio l’obiettivo di ritoccare all’insù le accise (questo, infatti, è il «merito» della proposta di UG). E si spinge più in là perché, in buona sostanza, dice di condividere anche il metodo, «non vanno criminalizzati». Insomma, Salvini li vorrebbe «in carcere» (così dopo un recente blocco sull’A4) mentre per il Pd è tutto lecito: sia i funesti blitz in carreggiata, sia gli assalti al patrimonio artistico, ora anche una nuova tempesta di tasse.