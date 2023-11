Giorgia Meloni, il video di Rama sui social: "Sentite come risponde alla sinistra"

10 novembre 2023 a

Edi Rama da simbolo del socialismo e della sinistra europea adesso è diventato il nemico numero uno dei progressisti. Il motivo? Ha stretto un accordo con l'Italia per contenere il flusso dei migranti che arriva sulle nostre coste. E il premier albanese di fatto ha rispedito al mittente tutte le accuse che ha ricevuto in queste ore. E lo ha fatto in tv senza usare giri di parole: "Forse non è di sinistra essere d'aiuto all'Italia in questo modo, accogliendo qualche migliaio di immigrati, ma non è neanche di destra in Albania, perché la destra in Albania dice le stesse cose. Allora non è di sinistra e non è di destra, forse è semplicemente giusto", ha affermato davanti alle telecamere di Dritto e Rovescio, il talk show di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio.