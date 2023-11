Landini, sciopero confermato. Salvini: "Avete 24 ore di tempo"

14 novembre 2023 a

È scontro totale tra Matteo Salvini e Maurizio Landini sullo sciopero generale di venerdì 17 novembre. "Noi abbiamo detto in modo molto chiaro che noi intendiamo confermare gli scioperi", tuona il segretario generale della Cgil a Radio24. "Troveremmo sgradevole, perché assume un altro significato, se il governo o il ministro pensasse di fare intervento di autorità perché allora, a quel punto, questo vorrebbe dire una volontà politica precisa di mettere in discussione il diritto delle persone, soggettivo, sancito dalla nostra Costituzione di poter anche scioperare quando non si è d’accordo per difendere i propri diritti".

Insomma, sulla precettazione, prosegue Landini, "mi auguro che non si superino i limiti e mi auguro che prevalga l’intelligenza del governo anche in questa materia, perché è chiaro ed è sotto gli occhi di tutti, che se dovessero arrivare a un atto di quel genere lì quello sarebbe un atto di attacco diretto non al sindacato, ma al diritto delle persone e dei cittadini di scioperare quando non sono d’accordo per difendere la loro dignità e i loro diritti".

A stretto giro arriva la risposta del viceministro che dai microfoni di Radio Anchio gli ricorda che hanno 24 ore di tempo: "Oggi è l’ultima giornata tecnicamente perché i sindacati rientrino nell’ambito della legge. Landini e gli altri hanno detto no" alle richieste del Garante, "non ci interessa, tiriamo dritto. Se entro oggi non tornano nel rispetto della legge, faccio quello che la legge mi permette di fare, ossia, invitare a desistere e a tornare a rispettare le regole. Se così non fosse, entro la mezzanotte di questa sera si può partire con la precettazione, ovvero sia quello che il garante ha suggerito e viene ignorato da questi due sindacati di sinistra", ovvero, "scioperate per una fascia limitata, per 4 ore e non per 24 ore".

"Non vorrei che fosse un venerdì nero per traffico, code e inquinamento. Farò tutto quello che la legge mi consente di fare per garantire il diritto alla mobilità, al lavoro, alla salute e allo studio e se Landini si offende o mi offende mi spiace per lui". E ancora, aggiunge Salvini: "Questo è uno sciopero contro la manovra economica che è stato lanciato prima della manovra economica, o c’è preveggenza o c’è pregiudizio. Non possiamo fermare l’Italia per lo sciopero di due sindacati".