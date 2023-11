Il cortocircuito rosa tra rapper violenti e Hamas

21 novembre 2023 a

Pietro Senaldi mette a fuoco il cortocircuito rosa del mondo femminista dopo la morte di Giulia Cecchettin, ammazzata in modo vile dal suo ex, Filippo Turetta. Il popolo rosa scende in piazza in difesa delle donne, ma di fatto è lo stesso popolo che è sceso in piazza per difendere Gaza e dunque anche, seppur indirettamente, Hamas. Per non parlare poi dei rapper che ha cresciuto la generazione di Turetta.