23 novembre 2023 a

a

a

A Elly Schlein in mano rimane solo una carta, sostiene Mario Sechi nel suo editoriale su Libero in edicola oggi. soffiare sulla rivolta. E per questo prepara la piazza di sabato, uno show che punterà a sobillare il caos puntando sul rancore di giovani e delusi. Non va sottovalutata.



Registrati qui gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi