Wilders e Dublino, due lezioni a sinistra e destra

La vittoria nelle urne di Geert Wilders in Olanda, in nome della tolleranza zero contro l'immigrazione irregolare e l'islamizzazione della società. E le rivolte di piazza di Dublino, una rabbia mossa dai fatti di cronaca nera che hanno visto protagonista (in negativo) un algerino. I commentatori progressisti si stupiscono, ma come sottolinea Daniele Capezzone nel suo editoriale su Libero i due fatti sono intimamente legati e rappresentano da un lato un avvertimento per il centrosinistra e un messaggio degli elettori di centrodestra.



