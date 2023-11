Elly Schlein, rumors: Paolo Berizzi candidato in nome dell'antifascismo?

29 novembre 2023 a

Tam tam al Nazareno sui nomi da candidare alle elezioni europee. Elly Schlein sa che su quel risultato si gioca la sua segreteria e sta ragionando sulle "figurine" da proporre per fare quella rivoluzione del Pd che tarda ad arrivare.

Le candidatura di alcuni big non schleiniani (Stefano Bonaccini, Giorgio Gori, Dario Nardella) sono già sicure ma la segretaria dem, riporta il Fatto quotidiano in un retroscena, "ha bisogno di dare un’identità alle sue liste, nel tentativo di imprimere quell’idea di cambiamento che stenta a decollare", ergo femminismo, antifascismo, migranti: "Per ogni categoria Schlein cerca un profilo. O una figurina".

Per esempio, in nome dell'antifascismo Elly Schlein sta pensando al giornalista de La Repubblica Paolo Berizzi da tempo sotto scorta per le minacce di morte da parte di gruppi di estrema destra, molte delle quali rivendicate dai militanti di Do.Ra, gruppo neonazista di Varese, e dal Manipolo Avanguardia di Bergamo.

Altri nomi che circolano sono quelli di Elena Stancanelli (candidatura che guarda ai giovani e al disagio giovanile) e di Cecilia Strada, figlia di Gino, legata al mondo delle Ong. A Schlein piacerebbe molto avere Patrick Zaki ma non ha cittadinanza italiana. Non dovrebbe mancare un posto per Laura Boldrini. E neanche per Alessandro Zan" e pare non manchi nemmeno la fedelissima Marta Bonafoni.

Sembra invece ormai certa la candidatura di Chiara Valerio, matematica, scrittrice, curatrice di 'Più libri, più liberi'. Nel giro stretto di Elly Schlein, in quel circuito che faceva capo a Michela Murgia, la Valerio a Piazzapulita, parlando del femminicidio di Giulia Cecchettin ha detto "che la distinzione tra maschi e femmine" è "estremamente vecchia". Sempre nel giro Murgia, Elly sta cercando il sì di Roberto Saviano il quale però sarebbe deciso a non accettare. Mentre potrebbe riuscire nell'intento con un altro scrittore, Maurizio de Giovanni, autore di romanzi gialli, "per il quale si era anche profilato un incarico in segreteria, come responsabile Cultura".