Governo, le tre sfide da vincere per far crescere l'Italia

28 novembre 2023 a

Il governo ha tre sfida da vincere. L'esecutivo che di fatto ambisce, come è giusto che sia, a terminare la legislatura ha un orizzonte di altri quattro anni per mettere a segno alcune svolte decisive: i punti più importanti su cui concentrarsi, come spiega Daniele Capezzone, sono le riforme, le tasse e l'immigrazione. Da questi tre punti partono le autostrade per il futuro del Paese e per il suo sviluppo.