FdI e Pd, scontro in Aula: "Vergognosa campagna"

28 novembre 2023 a

a

a

Le forze di opposizione tornano a chiedere che il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, tenga un'informativa urgente alla Camera sul caso del treno Frecciarossa. Quest'ultimo, in ritardo, è stato fatto fermare a Ciampino per consentire al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di scendere e arrivare puntuale a un appuntamento istituzionale. I deputati di Fratelli d'Italia, dopo l'intervento del capogruppo Tommaso Foti, si oppongono e protestano. In aula a Montecitorio, infatti, diversi gli interventi tra grida, applausi e interruzioni. La richiesta di informativa urgente di Salvini arriva dal Pd. Mentre si associano anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Foti però si oppone esprimendo "solidarietà a Lollobrigida per la vergognosa campagna mediatica e politica fondata sul nulla". E ancora: "Se qualcuno ritiene ci sia stato un reato puo' procedere con la denuncia".

Non tarda ad arrivare la replica del Cinque Stelle Riccardo Ricciardi: "La solidarietà dovrebbe esprimerla a pendolari, lavoratori e lavoratrici che subiscono ritardi e non hanno in tasca il numero dei vertici di Trenitalia da chiamare per fermarsi alle stazioni che vogliono. Il ministro dei trasporti ci deve spiegare perché un treno ha fatto una fermata non prevista per un ministro".

"La solidarietà dovrebbe andare ai lavoratori dei trasporti che sono stati precettati", gli fa eco il deputato di Avs Marco Grimaldi. Quella di richiedere un'informativa al ministro competente "è una prassi consolidata: chiediamo semplicemente che si possa avere una versione ufficiale e poi ognuno potrà farsi un'idea", spiega a sua volta il deputato dem Federico Fornaro.