Conte o Schlein? No, Landini. Il sondaggio che agita Pd e M5s

Né Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, né Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle. Il vero nuovo leader della sinistra è Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil. È quanto emerge da un sondaggio Emg/Adnkronos realizzato tra il 28 e il 30 novembre: per un italiano su 4 è lui più di ogni altro a dover guidare l'opposizione. Una percentuale che addirittura raddoppia tra gli elettori di centrosinistra: uno su due, infatti, vede il segretario della Cgil come possibile futuro numero uno.

Entrando nel dettaglio, risponde "sì" a Maurizio Landini leader il 42 per cento degli elettori del Pd e il 30 per cento di quelli del Movimento 5 Stelle. Risponde invece "no" il 23 per cento degli elettori dem e il 44 per cento di quelli del M5S.

E attenzione, alla domanda "Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra?", il 32 per cento sceglie Maurizio Landini, il 30 per cento sceglie Giuseppe Conte e solo il 20 per cento opta per Elly Schlein. "Non risponde", invece, il 18 per cento degli intervistati.

Quanto allo sciopero generale, gli italiani si dividono quasi equamente sulla sua utilità. Per il 39 per cento, infatti, si tratta più di una iniziativa politica mentre per il 38 per cento di una forma di lotta utile ai lavoratori. Il 23 per cento non risponde.