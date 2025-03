Tiziana Panella e Vittorio Parsi, clamoroso: "Se la vita ti dà limoni, fai la limonata". Sul letto d'ospedale...

02 marzo 2025 a

Intervista doppia per la giornalista Tiziana Panella e il compagno, il professore Vittorio Parsi. I due, sentiti dal Corriere della Sera, hanno parlato delle loro nozze, che si sono celebrate a Roma un mese e mezzo fa. Una curiosità, però, riguarda la proposta di matrimonio, che Parsi ha fatto alla sua compagna mentre era su un letto d'ospedale dopo essere stato colpito da una dissezione aortica. Quando il giornalista del Corsera gli ha scherzosamente fatto notare: "Così non vale! Ha chiesto a Tiziana di sposarla sul letto di un ospedale. Cosa avrebbe potuto risponderle?", lui ha risposto: "Eh, se la vita ti dà limoni, fai la limonata...".

Scherzi a parte, la loro vita e la loro relazione sono cambiate da quel difficile momento. I due ne hanno parlato nel memoir "La vita due volte. Storia di come siamo rinati, insieme". A tal proposito Panella ha spiegato: "Io mi sono accorta che, pur avendo tutti gli strumenti emotivi, psicologici e culturali per affrontare la malattia di Vitt, mi sono sentita totalmente inadeguata. Annaspavo, non mi sentivo all’altezza. E allora ho pensato che forse raccontare come abbiamo attraversato quei mesi poteva essere utile ad altri, fosse pure una persona sola".

Ricordando quel momento, invece, Parsi ha raccontato: "Ero sul palco di Una montagna di libri, a Cortina. Ho sentito un dolore molto forte al petto, che mi ha sorpreso. Ho resistito, perché ho una soglia del dolore molto elevata, ho giocato a rugby per tanti anni. In molti aspettavano per una dedica sul libro, ma mentre in genere scrivo una frase, quel giorno ho firmato solo con nome e cognome, per fare prima. Dopo, chiesi un’ambulanza". E Panella ha commentato: "Vittorio è un matto totale, gli mancano proprio delle rotelle. È uno che fa tanti scherzi, a volte mi chiamava per dirmi che era al Pronto Soccorso, ma non era vero. Quella sera mi telefonò Matteo Legrenzi, un suo amico serissimo, per dirmi che Vittorio era all’ospedale: io lo trattai malissimo e misi giù pensando all’ennesimo scherzo. Due ore dopo, finalmente, mi richiama Vittorio e mi dice che sta succedendo qualcosa di grave e che il giorno dopo non saremmo riusciti a partire per le Maldive".