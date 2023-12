Crisanti ha il Covid e attacca il governo Meloni

01 dicembre 2023 a

Il professore Andrea Crisanti, che ora è del Pd, è risultato positivo al Covid ma ha solo un po' di raffreddore. Nonostante stia sostanzialmente bene rivuole le quarantene; "Grazie all’eliminazione delle misure di contenimento, potrei andare liberamente in giro a diffondere l’infezione, con il rischio di causare una malattia grave a una persona fragile". Insomma, scrive Pietro Senaldi su Libero, "il medico parlamentare ha nostalgia delle chiusure e attacca il governo Meloni perché non confina tutti in casa, come ai tempi in cui solo lui e pochi altri avevano il privilegio di uscire, andare in tv, parlare in pubblico, in altre parole vivere".

