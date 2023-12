Guido Crosetto alla Camera: "Chi mi attaccava oggi in aula non c'è"

01 dicembre 2023 a

Pd e Movimento 5 Stelle tentano l'assalto a Guido Crosetto, ministro della Difesa sulla graticola per la sua intervista sul Corriere della Sera in cui parlava della magistratura e di possibili operazioni "anti-governo". Crosetto si è presentato a Montecitorio per l'interpellanza presentata da +Europa, anche la capogruppo dem Chiara Braga ha protestato dicendo che non basta, "serve una informativa".

Dopo aver replicato con calma, dicendosi "stupito" dalla Braga ("Tutto pensavo tranne che avrebbero protestato per una interpellanza"), il ministro si è sfogato uscendo dalla Camera: in aula, ha spiegato, "c'era poca gente. Ringrazio Elly Schlein e Giuseppe Conte per la loro presenza. Hanno dimostrato che era vera la loro attenzione, mi è dispiaciuto che tanti di quelli che in questi giorni avevano detto che era grave non ci fossero questa mattina". Un bel colpo assestato alla "pancia" delle opposizioni, capaci fin da subito di cavalcare quell'intervista per "processare" non solo Crosetto, ma pure la premier Giorgia Meloni.

"Non ho problemi a confrontarmi col Parlamento su frasi che io non trovo gravi e che spiegherò in questo confronto che faremo tranquillamente, anche se esime da quelli che sono i compiti del ministro della Difesa", ha detto a chiare lettere Crosetto in aula. "Non potevo mandare un sottosegretario per rispondere a un'interrogazione che riguarda un'intervista fatta dal ministro della Difesa su un tema che non era la Difesa".

Nel merito della questione giustizia, il ministro ha attaccato a sua volta: "Parliamo di numeri: ad esempio dei 30.778 innocenti in manette negli ultimi 20 anni, disconosciuti, non importanti. Possiamo parlare di tutto se volete". Ma il Pd fa muro: "Crosetto viene a Montecitorio ma non risponde a nessuna domanda. Vittimismo e confuso attacco alla magistratura 'accusata' di difendere i diritti fondamentali della Costituzione. Da oggi ancora più preoccupati di sentire pronunciare queste parole dal Ministro della Difesa", le parole ancora della Braga. La pensa diversamente Enrico Costa, deputato di Azione, che su X scrive: "Intervento superlativo alla Camera di Guido Crosetto sulla Giustizia. Speriamo serva a rianimare qualche suo collega". E magari pure qualcuno all'opposizione.