Gualtieri e il fallimento di Expo: ecco le vere ragioni

Per capire il fallimento di Roberto Gualtieri e del progetto Roma Expo 2030 non bisogna parlare di "favoletta" e "propaganda di governo", come ha fatto Corrado Formigli a PiazzaPulita, né gridare al "sistema" o al "complotto". Basterebbe ascoltare Letizia Moratti, che l'Expo l'ha portato a Milano visitando 80 paesi a spese sue per fare pubbliche relazioni ("Non credo che Gualtieri abbia fatto niente di tutto ciò") e guardare alla squadra messa in campo dall'allora sindaca di Milano per vincere la partita.