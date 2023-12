Riforme, lagna continua della sinistra: i venti allarmi sulla Costituzione

05 dicembre 2023 a

Precettazione, premierato, riforma della giustizia, extra-profitti: l’opposizione si inventa venti allarmi sulla Carta violata. Perché per la sinistra la Costituzione, scrive Francesco Specchia su Libero è "un fortino accogliente e politicamente inespugnabile. Un feticcio di un’inviolabilità finanche metafisica" e non è quindi un caso "che la nuova strategia dell’opposizione" che ultimamente è "a corto di argomenti (l’economia ci premia, l’atlantismo impazza, i sindacati languono, la sinistra sventola come argomento principe il patriarcato), be’, sia la 'legittimità costituzionale'".

