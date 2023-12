Schlein insulta il governo sul salario minimo: "Volete lo sfruttamento"

05 dicembre 2023 a

a

a

Caos in Aula alla Camera. A scatenare le opposizioni è il salario minimo. Queste ultime hanno ritirato la firma al progetto di legge, dopo che è stato respinto l'emendamento per riproporre una soglia di 9 euro l'ora nella delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Il provvedimento cancella di fatto l'introduzione di una paga oraria minima proposta da Pd, M5S, Azione, Avs e Più Europa.

Quanto basta a mandare Elly Schlein su tutte le furie. La leader del Pd ha inveito direttamente contro il governo: "Oggi con questa scelta affossate il salario minimo su cui abbiamo raccolto oltre 500mila firme, ve ne siete fregati, gli avete tolto pure il nome. Puntate a cancellarlo dalla memoria collettiva, a rimuoverlo dal dibattito pubblico, a degradarlo a un capriccio delle opposizioni. Avete scritto una delega dove non ce ne è traccia. Aiutatemi a spiegarlo agli italiani: voi oggi votate contro una legge che dice che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. Allora ditelo: a voi va bene lo sfruttamento".

Per la segretaria dem quella dell'esecutivo Meloni è "una pericolosa delega" con cui "eliminate i contratti comparativamente più rappresentativi e li sostituite con quelli più applicati: praticamente spalancate la porta ad altri contratti pirata". E ancora, in riferimento al braccio di ferro tra sindacati e Matteo Salvini che dei Trasporti è il ministro: "Andategli a spiegare che non possono scioperare perché per voi il diritto di sciopero è un residuo dell'Ottocento, che non possono avere un contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative, che non possono avere una soglia di dignità sotto la quale la dignità del loro lavoro è calpestata".

Parole arrivate dopo l'eclatante gesto di Giuseppe Conte. Anche lui, come Schlein, se l'è presa con il governo arrivando a strappare i fogli contenenti il testo. Proprio tra i due leader si sarebbe stato, in Transatlantico, un fitto colloquio. I due si sono intrattenuti per circa un quarto d'ora. Poco dopo Schlein si è fermata a parlare con Nicola Fratoianni.