Vannacci, la Gruber spiazza Augias: "Sì, ne vale la pena"

"Corrado Augias, voglio solo chiedere una cosa sul generale Vannacci". "Ne vale la pena?". "Sì". Lilli Gruber fa capire subito al suo ospite in studio a Otto e mezzo, su La7, che non è il caso di fare ironie sull'autore del contestatissimo libro Il mondo al contrario, il caso editoriale del 2023 diventato un caso politico fin dallo scorso agosto.

Nelle ultime ore si è parlato di una candidatura del generale tra le file della Lega in vista delle prossime elezioni europee, con la trasmissione di Rai 3 Report che ha parlato addirittura di una "clausola di risarcimento" in caso di mancata elezione. Vannacci e il Carroccio hanno smentito nel merito l'esistenza di una trattativa, ma non lo scenario in sé. "Le porte sono aperte", hanno fatto sapere dal partito guidato da Matteo Salvini.

"Vale la pena parlarne per due motivi. La Lega, in serata, attraverso il vicesegretario Crippa, ha detto che 'se vuole è il benvenuto' - ricorda la conduttrice -. E oggi il generale ha fatto una intervista sul Fatto quotidiano molto esaustivae tra le altre cose ha detto che 'una buona fetta della società si ritrova nelle cose che scrivo'".





Augias, un po' corrucciato, conferma: "Ha ragione, è pacifico che sia così. Se si presenta alle elezioni prenderà molti voti". "E' preoccupante o dobbiamo abituarci?", domanda con un filo di inquietudine la Gruber. "Lui interpreta una parte della pancia del Paese, quella che Romano Prodi avrebbe definito come 'meno riflessiva', ecco".

Una "pancia", conclude Augias, che il generale "interpreta bene, perché lui è come loro, si sentono simili, si piacciono, si votano. Se Vannacci si presenta, come molto probabile, avrà molti voti, sarà eletto e ci rappresenterà in Europa. Poi le mi dice radical chic...".