Gino Cecchettin, il Pd lo arruola? "Valuti l'opportunità"

Gino Cecchettin, suo malgrado, è diventato il simbolo della lotta contro i femminicidi. Dopo aver perso la figlia 22enne per mano dell'ex fidanzato, l'uomo ha dato una grande lezione all'Italia. Tanto che il Pd lo tira per la giacchetta: "Il gruppo del Pd in commissione bilaterale di inchiesta sul Femminicidio, insieme alla capogruppo Dem Sara Ferrari, ha chiesto alla presidente della commissione medesima, Martina Semenzato, di valutare l'opportunità di un'audizione in presenza o da remoto di Gino Cecchettin, per raccogliere indicazioni e aspettative rispetto al lavoro della commissione e per testimoniargli direttamente un impegno collettivo, in risposta al suo appello rivolto alla politica di lavorare in modo unitario nel contrasto alla violenza contro le donne".

Intanto, sempre tra le fila dem è arrivata un'altra proposta. Ossia un "posto occupato" dalle donne vittime di femminicidio nel Consiglio comunale di Napoli. Un'idea contenuta nell'ordine del giorno che la consigliera del Partito democratico Mariagrazia Vitelli ha presentato in occasione della prossima riunione. "Proporrò questo gesto di forte valore simbolico avendo accanto la madre di una vittima di violenza - ha spiegato Vitelli - per un momento che rafforzi la politica abbracciata con concretezza e convinzione dall'amministrazione Manfredi".

Anche Vitelli non ha potuto fare a meno di non citare il caso-Cecchettin: "Dalla riapertura dei centri antiviolenza ai tirocini destinati alle vittime, abbiamo testimoniato in questi due anni uno sforzo concreto per dare sostegno e coraggio a chi denuncia e a chi ha subito. Ma la mobilitazione di questi giorni, seguita alla morte della povera Giulia Cecchettin, ci impone altri gesti di importante valore educativo, con un alto impatto in termini di sensibilizzazione".