Alessia Morani, la foto della Meloni e il pagliaccio: valanga di insulti

13 dicembre 2023

L'ha combinata grossa, Alessia Morani. L'ex deputata del Pd, nonché sottosegretaria allo Sviluppo nel governo giallorosso Conte 2, pubblica su X la famosa foto di Giorgia Meloni in posa con due meloni alla vigilia delle elezioni politiche poi vinte nel settembre 2022. Uno scatto auto-ironico diventato meme che la Morani però utilizza per criticare la premier per la sua frase su Mario Draghi, che il Pd ha considerato offensiva.

"Comunque non c’è proprio storia - scrive la dem sull'ex Twitter -: qualcuno vuole mettere in dubbio l’autorevolezza della Meloni che tratta di politica estera con due comici russi e Draghi che andava in giro solo per farsi foto con due ragazzotti che non contano niente in Europa? E anche sulla qualità delle foto, vi prego eh… Lei non si batte", con emoticon di un pagliaccio.

"L'avete fatto col favore delle tenebre!": Meloni a valanga, cannonate su Conte

I commenti al post sono impietosi: una raffica di critiche e sfottò alla Morani, che lambiscono il puro dileggio. "Sei tristezza infinita Morani", "Ma quanto rosichi?", "Voi con il comico ci avete fatto un governo, e avete rovinato l'Italia... Da che pulpito...", sono le prime reazioni degli utenti sulle quali cade l'occhio. E ancora: "Non ti fa dormire, vero? Ciò significa che fa bene il suo lavoro!", "Sta parlando della quarta donna più potente al mondo. L'Italia non è più soggetta ai poteri forti europei di Germania e Francia e tanto basta e avanza", "Siete alla canna del gas... Per Natale fatevi regalare un fegato nuovo".

C'è poi chi scende sul personale rivangando vecchie dichiarazioni della Morani da sottosegretaria: "Sei frustrata parecchio se fai post in continuazione sul presidente Meloni, se solo avessi il 10% del suo carisma e della sua bravura potresti aspirare a una ricandidatura. Purtroppo per te ne sei sprovvista, ergo resterai a lungo a casa! Gli anziani possessori di casa ringraziano!", oppure "Lei fa foto così per sarcasmo. Te anni fa seriamente, in una trasmissione tv, a una pensionata che non arrivava a fine mese e aveva la casa di proprietà (eri pure al governo) la cosa più 'intelligente' che sei riuscita a proporre è stata di 'ipotecare la casa'. Vergognati!".

"Meloni? No, è stata Schlein ad attaccare Draghi": Senaldi, ciò che nessuno ha notato| Video

Giù bordate anche sul Pd: "La Meloni ha fatto quella foto perché è ironica e intelligente. È considerata la quarta donna più potente, sta facendo più cose lei in un anno che voi pd in 10 anni, eppure l'invidia vi rode così tanto da scrivere questi tweet ridicoli... P.s. Anche Sassoli parlò con i 2 comici russi", o "Lezioncine da chi in 10 anni di governo ha fatto solo disastri anche no!". Fine delle trasmissioni.