Elon Musk da Giorgia Meloni? Atreju, perché ora può cambiare tutto

Tra gli ospiti d'eccezione della kermesse di Fratelli d'Italia, Atreju, ci sarà il fondatore di Tesla nonché numero uno del social X, Elon Musk. Sabato 16 dicembre avrà un confronto diretto proprio con la leader del partito e premier del Paese Giorgia Meloni. Sempre che quest'ultima riesca ad arrivare in tempo al termine dei lavori del Consiglio Europeo al via oggi. Secondo quanto riportato dal Riformista, questo incontro sarebbe particolarmente importante per la Meloni per via delle europee: "X-Twitter, il social network che con una punta di egotismo e con un occhio al business Musk si è comprato, sono fondamentali al suo partito europeo e in generale alla destra europea".

La leader di FdI, insomma, vorrebbe conquistare la maggioranza nel Parlamento europeo anche grazie all'aiuto di Musk e del suo social, sempre molto centrale nel dibattito su diversi temi attuali. Tuttavia, secondo il Riformista, "il rischio, che può diventare realtà via via che ci si avvicina a quello delle elezioni europee, è che X si trasformi in un poderoso veicolo di trasmissione delle narrazioni della destra europea". Insomma, da sinistra agitano i fantasmi. Certo è che per Meloni, avere l'appoggio di Musk, è un fiore all'occhiello: trattasi di uno sponsor dall'importanza decisiva.

Poi - continua il Riformista - il rischio potrebbe addirittura diventare globale, visto che non solo l’Ue andrà al voto l'anno prossimo, ma anche Stati Uniti, Regno Unito e India. Per questo, secondo la tesi del quotidiano, Bruxelles starebbe accelerando le trattative per dare il via in tempi record al lancio di un altro social, Threads, in Europa. Fantapolitica, o qualcosa di simile. Di certo c'è solo che Meloni punti davvero ai vertici dell'Europa. E avere tra i suoi sostenitori Elon Musk, anche in quell'ottica e a prescindere da X, per il premier è un grande colpo.