Atreju, le indiscrezioni sul super-ospite della Meloni: "Chi è il Mister X"

12 dicembre 2023 a

a

a

"Chi sarà il personaggio misterioso che verrà ad Atreju 2023?". Il profilo X della kermesse organizzata da Fratelli d'Italia ("Sarà una festa di parte, non di partito", ha promesso Giovanni Donzelli) ha rilanciato il rebus, e molti nei corridoi dei palazzi romani e delle redazioni politiche si stanno scervellando.

Nel post, sotto lo slogan "Bentornato orgoglio italiano" e i colori della bandiera nostrana, si staglia una figura di spalle, sfocata. Secondo La Stampa e molti commentatori sui social quella figura corrisponderebbe a Elon Musk, il proprietario di Tesla, SpaceX e dello stesso X, l'ex Twitter.

Atreju, la kermesse Fdi e l'orgoglio italiano di Luciano Spalletti: la scelta del Ct

Il "Mister X", l'ospite eccellente, verrà svelato soltanto prima dell'avvio della manifestazione giovedì a Roma nei giardini di Castel Sant'Angelo. Insieme a lui verrà comunicata la presenza di altri due big. Un indizio della simpatia di Musk per Giorgia Meloni, spiega il quotidiano torinese del gruppo Gedi, sarebbe innanzitutto la visita ufficiale a Palazzo Chigi del magnate americano lo scorso 15 giugno, con foto sorridenti a fianco della premier. Non solo: Dagospia fa notare il "mi piace" che Musk in persona ha piazzato sotto al post con cui il presidente del Consiglio ha comunicato la fine della sua storia con Andrea Giambruno. Segno che Elon segue Giorgia sui social "per davvero", a conferma di come le mosse della premier italiano attirino l'attenzione dei protagonisti della scena internazionale.

Di sicuro, oltre a Elly Schlein, non ci sarà sul palco nemmeno il leader dei Verdi Angelo Bonelli, annunciato fino a poche ore fa. Il co-frontman di AVS ha rinunciato a intervenire in polemica con le frasi del leader dello spagnolo Vox Santiago Abascal contro il premier socialista Pedro Sanchez. Sulla segretaria del Pd, sottolinea Donzelli, "nessuna polemica. La sua è stata una scelta politica".