FdI, Filini contro Giuseppe Conte: "Sul Mes ha fatto outing"

“Rispondendo a Giorgia Meloni, Conte ha sostanzialmente fatto outing": a dirlo il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, che ha commentato così le dichiarazioni rilasciate dal leader del M5s al Foglio. L'ex premier infatti, sentito da Simone Canettieri, ha di fatto confermato che fu il suo governo a firmare il trattato di modifica del Mes: "Quello fu un atto burocratico di secondo e terzo livello. Il grosso era stato fatto e alla luce del sole: in Aula. C’era stato un voto e una discussione sulla firma del nuovo Mes".

"Carta canta - ha proseguito l'esponente di FdI -. E lo ha fatto in piena crisi di governo, perché la crisi della maggioranza giallorossa è iniziata il 13 gennaio 2022 con l’uscita di Italia Viva. È un fatto gravissimo. E oggi l’ex premier si copre di ridicolo affermando che non voterà mai ciò che lui per primo ha avallato: prima prende impegni per conto dell’Italia e poi gioca a fare il masaniello dicendosi contrario a rispettarli, pretendendo pure che ad onorarli sia l’attuale maggioranza". Nell'intervista al Foglio, in effetti, Conte ha detto proprio questo: "E’ la maggioranza che deve prendere una decisione. E non deve prendere in giro gli italiani. Governa Meloni: vediamo quanto è coerente".

"Perché la sinistra non ha mai voluto nemmeno presentare una proposta di ratifica sul Mes quando era in maggioranza? - si chiede ore Filini -. Noi siamo seri e pragmatici, facciamo solo gli interessi degli italiani, ed è quello che faremo anche questa volta. Ed è una novità rispetto al passato”.