Atreju, Foti a valanga sul Pd: "Avete aperto i giornali oggi?"

17 dicembre 2023

La sinistra rosica. Questo è un dato di fatto. La kermesse di Fratelli d'Italia di Atreju è stata un trionfo con le parole forti di Elon Musk e del premier britannico Sunak. E così il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti a Sky tg24 mette la sinistra con le spalle al muro: "L’opposizione sostiene che l’Italia è isolata nel giorno più sbagliato. Basta aprire i giornali di oggi per vedere come tutti si stupiscano positivamente della forma di accordo ottenuta dal presidente Meloni con due esponenti che vengono da storie politiche diverse: con il presidente albanese Rama che è socialista e con Sunak che è un leader conservatore. Le ricostruzioni del Pd sono fantasmagoriche e negano la realtà dei fatti".

Parole chiare arrivano anche da Carlo Fidanza, europarlamentare di FdI: "Questa è una edizione di Atreju con una dimensione internazionale crescente, con grandi ospiti stranieri. In questi giorni si è visto quanto, grazie allo straordinario lavoro del presidente Meloni, questa dimensione stia sempre più crescendo. Ieri su questo palco sono saliti Rama, Sunak, Musk. Elon Musk dimostra come noi guardiamo al futuro. Permettetemi di dire che se dall’altra parte la risposta sono Prodi, Letta e Bindi, direi che noi guardiamo al futuro e qualcun altro guarda al trapassato remoto". Infine sul patto tra Italia e Albania, cavallo di battaglia della sinistra per attaccare anche Edi Rama presente ad Atreju, risponde il ministro Raffaele Fitto: "Noi non entriamo nelle vicende costituzionali di altri paesi sovrani, ma mi sembra che ieri il presidente Rama abbia usato espressioni chiare e abbia anche indicato soluzioni dal punto di vista anche della tempistica. Quindi mi sembra che sia una strada positiva sulla quale proseguire".