Atreju, retroscena su Giuseppe Conte: "Ha implorato un invito"

Atreju? "È a tutti gli effetti la più bella manifestazione di militanza e di politica che esista in Italia" e quindi, attacca Giorgia Meloni nel discorso conclusivo della kermesse di Fratelli d'Italia, "non è un caso che sia così ambita tra chi se la prende per non essere stato invitato", "chi rifiuta platealmente l’invito. Mi ha ricordato quella scena memorabile di Ecce Bombo di Nanni Moretti che diceva ’Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo?’".

Il primo affondo è quindi diretto a Giuseppe Conte che si è offeso e "ha implorato un invito", come riporta un retroscena del Tempo, e che poi viene massacrato - "abbiamo cancellato il reddito di cittadinanza per chi poteva lavorare, e lo rifarei mille volte. Il superbonus ci ha lasciato un buco da 140 miliardi di euro" - il secondo è per la segretaria dem: "Cara Elly Schlein, tu puoi anche decidere di non partecipare, ma non c’è bisogno di insultare tutti quelli che hanno accettato il nostro invito dimostrando un coraggio che evidentemente a voi difetta".

Dai 5 Stelle arrivano quindi le reazioni ai duri attacchi a superbonus e Reddito di cittadinanza, mentre si fa notare il mancato invito al leader, Conte: "Sono stati invitati ospiti internazionali come Rama, Sunak, Musk, leader italiani come Renzi, Calenda, Schlein. Solo un leader non è stato invitato, Giuseppe Conte. La Meloni aveva paura di poter essere sbugiardata sul Mes, avendo mostrato dei dati palesemente falsi? Giuseppe

Conte sarebbe stato pronto al confronto come ha sempre fatto, ma non è stato invitato. Forse hanno temuto semplicemente questo".