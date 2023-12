Pina Picierno contro Giuseppe Conte: "Alleanza solo con i candidati a lui graditi?"

19 dicembre 2023 a

"Vivere le elezioni europee come una contesa nazionale è un regalo alla destre": Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Pd, lo ha detto al Corriere della Sera, riferendosi al secco no di Giuseppe Conte a una eventuale coalizione con i dem. "L’Opa ostile di Conte al Pd non mi spaventa. È già fallita in passato", ha quindi aggiunto la Picierno. Che poi ha smentito la voce secondo cui i dem inseguirebbero i grillini: "Manteniamo un atteggiamento di responsabilità cercando di trovare punti di contatto perché le alleanze così si fanno".

Secondo la Picierno, non ci sarebbe reciprocità: "Abbiamo dimostrato sempre grande generosità verso le proposte di Conte, registriamo invece incertezza dove i candidati non sono di stretto rito pentastellato, siano essi civici che del Pd". Quindi, riferendosi al leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso una perplessità: "Viene da chiedersi se questa alleanza esiste solo quando i candidati sono a lui graditi. Occorre trovare un metodo di lavoro comune altrimenti sarà difficile costruire un’alternativa politica alla destra".

Sulle liste del Pd alle prossime europee, invece, la vicepresidente dell'Eurocamera si è detta fiduciosa: "Sono convinta che faremo le scelte giuste, nei tempi giusti: perché per noi l’Europa è comunità di destino, il nostro obiettivo politico più ambizioso, non un’occasione come tante per regolare conti o affermare primati personali". Per la Picierno, l'avversario di Conte alle europee dovrebbe essere Giorgia Meloni, ma il timore è che non sarà così: "Temo che prevalga la competizione con il Pd. Il M5s è nato con l’allergia alle alleanze democratiche e progressiste. Dopo l’esperienza di governo si immaginava una crescita, dall’età adolescenziale a quella adulta. Evidentemente eravamo troppo ottimisti".