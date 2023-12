Daniele Capezzone contro Chiara Ferragni: "Una scena alla Soumahoro"

19 dicembre 2023 a

Almeno quattro temi sui giornali italiani, sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè - rassegna politicamente scorrettissima" di oggi. La chiassata di Giuseppe Conte, che ha sparato a palle incatenate apparentemente contro Giorgia Meloni su Mes e Gran Giurì, "ma in realtà le spara contro Elly Schlein", nota il direttore editoriale di Libero.

Ma la questione più importante è quella di Chiara Ferragni, "che ha fatto una scena alla Soumahoro", piangendo e versando un milione di euro in beneficenza. "La cosa curiosa è che c'è chi continua a sparare contro la Meloni: arrivano gli strali degli arci-nemici Marco Travaglio e Matteo Renzi. Quest'ultimo con toni rozzi, un mistero. E' Claudia Fusani che è entrata nel corpo di Renzi".

Terzo tema di giornata: l'ok alla Manovra in Senato, ora il passaggio formale alla Camera. "Tommaso Labate sul Corriere scrive che Lotito ha cercato di persuadere il ministro Ciriani, e potevano mancare le sfogliatelle portate da una senatrice campana, in questo caso la 5 Stelle Castellone? No, non potevano mancare".

Quarto tema, destinato a diventare il caso di giornata: il premierato. "Ieri ha parlato Ignazio La Russa, secondo cui la riforma sottrarrebbe al Capo dello Stato solo una fetta di poteri e che comunque sarebbe meglio un più chiaro presidenzialismo. Si può discutere il fatto che il presidente del Senato intervenga nel dibattito, ma apriti cielo. I corazzieri Massimo Franco e Marcello Sorgi entrano in azione superati però da Repubblica, che non si dà pace e titola 'Attacco al Quirinale'". Ultimo punto: alla fine Meloni e Schlein si candideranno alle Europee? Sembra essere il giorno del nì per Giorgia e del nì tendente al no per Elly.