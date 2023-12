Guido Crosetto, la foto che spegne il fango di Travaglio: "Ecco casa mia"

19 dicembre 2023 a

Ancora una volta il Fatto Quotidiano prova a versare veleno sul governo e in particolare sul ministro della Difesa, Guido Crosetto. Una storia legata alla casa in cui vive a Roma. Il Fatto accusa il titolare del dicastero della Difesa di vivere in un appartamento di un imprenditore senza pagare l'affitto. Una vera e propria bufala che lo stesso ministro ha voluto smentire personalmente sui social: "Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato", ha scritto il ministro su X, "’Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?’ Semplicemente perché i lavori (a carico a locatore) sono a questo punto".

Poi ha postato le foto che mostrano i lavori ancora in corso per ristrutturare l’appartamento. "Queste foto, odierne, penso spieghino perché, come qualunque inquilino, io sia un po' irritato", ha aggiunto Crosetto, "da Ministro mi comporto come mi comporterei da cittadino: cerco di rispettare i miei doveri e difendere i miei diritti. PS grazie per aver resa pubblica la mia residenza". L’appartamento è di proprietà dell’imprenditore del settore cyber-security Carmine Saladino, il quale aveva già dichiarato al Fatto del ritardo nei lavori, assumendosene la responsabilità. Insomma il Fatto fa un buco nell'acqua. E anche questa volta al ministro Crosetto è bastato un solo tweet per mettere a tacere il fango travaglino.