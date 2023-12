Giorgia Meloni, il report: il trionfo del premier... in India

19 dicembre 2023 a

Dopo la "Melodi Mania", arrivano anche i report a confermarlo: Giorgia Meloni è diventata il nuovo leader politico di riferimento, dall'Italia all'India.

Dopo il G20 organizzato a Nuova Delhi tra 8 e 9 dicembre scorsi, era diventata virale sui social del subcontinente asiatico la foto della premier italiana insieme al collega di casa Narendra Modi. Dalla quale, appunto, la travolgente tendenza "Melodi", crasi dei due cognomi.

Ora lo strapotere social del presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia è reso plastico ed evidente anche dallo sbarco della Meloni su Threads, la piattaforma del gruppo Meta/Facebook con cui Mark Zuckerberg vuole sfidare direttamente l'X (ex Twitter) del rivale Elon Musk. Nota a margine, proprio Musk è stato l'ospite internazionale d'eccezione lo scorso weekend ad Atreju, la festa di FdI organizzata a Roma. Quasi un cortocircuito tra web e politica.

In ogni caso, allargando il ragionamento su tutti i social media, Meloni in un anno (da quando è arrivata a Palazzo Chigi) ha conquistato quasi due milioni di nuovi followers in un anno (per l'esattezza, 1 milione e 840mila) ed è ora a poca distanza dal suo alleato Matteo Salvini, tradizionale pigliatutto sui social: 8 milioni e 700mila per lei, 9 milioni e 700mila per il segretario della Lega.

Da segnalare la distanza siderale dei due competitor dell'opposizione. Giuseppe Conte leader dei 5 Stelle e ancor più Elly Schlein segretaria del Pd si confermano in grossa difficoltà a portare gli elettori in piazza e nelle urne, ma ancora di più a conquistare l'attenzione degli utenti. La Schlein ha guadagnato in un anno appena 335mila nuovi follower, l'ex premier si ferma a 129mila.

Anche nella classifica dei contenuti più popolari domina Meloni, con 11 tra i 20 più cliccati. Netto il divario su TikTok, il social giovane per antonomasia, sul quale Schlein non è neppure sbarcata. A trainare la premier italiana, come detto, è anche il boom tra gli utenti indiani, "sulla scia - come sottolinea anche il sito del Secolo d'Italia - proprio di Modi, che è il politico più seguito del mondo con 207 milioni di follower isu tutte le piattaforme". Numeri ovviamente inavvicinabili per qualsiasi politico italiano ed europeo.