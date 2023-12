Capezzone, il cortocircuito dei giornaloni su Meloni: "Sui ceci, anzi no"

22 dicembre 2023 a

Daniele Capezzone nella sua rassegna "Occhio al caffè" mette nel mirino i giornaloni che attaccano il governo e Giorgia Meloni. Al centro del dibattito sulle testate che strizzano l'occhio ai progressisti c'è il no del Parlamento al Mes. E così Giorgia Meloni, come sottolinea Daniele Capezzone, in 24 ore è passata da premier in ginocchio sui ceci davanti all'Europa per il Patto di Stabilità a sovranista e anti-Ue per il niet al fondo salva stati. Un vero e proprio cortocircuito quello che si sta consumando sulla stampa che racconta le prodezze della sinistra. Insomma siamo alle solite, una parte della stampa pur di mettere nel mirino la Meloni sconfessa le notizie del giorno prima e dipinge il premier in modo completamente opposto nell'arco di un solo giorno. Forse dalle parti di Pd e 5s c'è una tale confusione e una paura per i sondaggi in vista del voto delle Europee 2024 che val la pena dire tutto e il contrario di tutto. Con tanto di interviste e titoloni sui giornali amici... Qui di seguito la rassegna di Capezzone