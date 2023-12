Pd, tasse e multe: le stangate rosse nel 2024

Ignazio Stagno 22 dicembre 2023 a

Vivete in una città o in una regione amministrata dal Pd? Nel 2024 preparatevi a svuotare il portafoglio. Infatti si danno un gran da fare gli amministratori dem per mettere sempre di più le mani nelle tasche dei cittadini. C'è chi aumenta l'Irpef in sedute serali del consiglio regionale e chi mette già nel bilancio di previsione multe per riempire le casse comunali. Stiamo parlando di Eugenio Giani e di Roberto Gualtieri, rispettivamente governatore della Toscana e sindaco di Roma. Di fatto il primo cittadino della Capitale nel bilancio di previsione che punta al 2025 ha messo un punto fermo: l'aumento delle multe.

Le previsioni di entrate per il triennio 2023-2025 valgono un bel gruzzoletto per le casse del Comune di Roma e dunque sarà un 2024 amaro per milioni di automobilisti che vivono nella Capitale: "Un incremento delle entrate di circa 11 milioni di euro per ciascuna delle annualità", si legge nella nota integrativa al bilancio "viene previsto a seguito dell’adeguamento delle dotazioni autovelox della Polizia di Roma Capitale, mediante l’intervento di tutti i Municipi (acquisizione tramite noleggio di 2 autovelox per Municipio) e attraverso il noleggio diretto di 5 autovelox".

Una vera e propria stretta per tappare i buchi nel bilancio. E se a Roma si fa cassa con le multe, in Toscana si mette mano all'Irpef per spennare i cittadini. Infatti il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza l’emendamento al Bilancio regionale 2024-26, firmato dal presidente della Regione Eugenio Giani, che aumenta l’aliquota dell’addizionale Irpef dal 2024 per far fronte al deficit nel settore della sanità per circa 200 milioni di euro. L’emendamento è stato approvato con i 22 voti favorevoli dei consiglieri regionali del Pd mentre il centrodestra (Fi, FdI e Lega) e il M5s, in tutto 13 consiglieri, hanno votato contro. Nessun astenuto. E ci è anche scappata la crisi della maggioranza con i due consiglieri di Italia Viva che non hanno partecipato al voto. Il Pd torna partito delle tasse e lo fa con la mano pesante: con il 3,32% per la fascia 28-50mila euro e il 3,33% per la fascia oltre i 50mila, la Toscana diventerebbe la regione italiana con l’aliquota addizionale più alta d’Italia. Godetevi la stangata rossa.