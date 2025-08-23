Jannik Sinner fenomenale anche a ping pong: tutti di stucco

Quando uno è un campione, lo fa vedere anche in altri campi. O campetti, sarebbe meglio dire. Già, perché Jannik Sinner è un fenomeno anche a ping pong. Smaltita la delusione per la finale di Cincinnati persa contro Carlos Alcaraz e superato anche il virus che lo ha costretto al ritiro, il numero uno al mondo si è cimentato in una sfida a ping pong. L'azzurro si trova a New York, dove sarà chiamato a disputare l'ultimo grande Slam della sua stagione: lo Us Open. E tra serenità, sorrisi e battute, Sinner ha affrontato con tranquillità la sua prima vera giornata nella Grande Mela.

Il numero uno al mondo ha sfidato un'avversaria di tutto rispetto: Naomi Osaka. L'evento è stato organizzato dalla Nike. Tra scambi veloci e qualche risata, i due hanno dato spettacolo davanti a un pubblico di curiosi che non ha perso tempo a immortalare la scena e a condividerla sui social.