Jannik Sinner fenomenale anche a ping pong: tutti di stucco

Quando uno è un campione, lo fa vedere anche in altri campi. O campetti, sarebbe meglio dire. Già, perché Jannik Sinner è un fenomeno anche a ping pong. Smaltita la delusione per la finale di Cincinnati persa contro Carlos Alcaraz e superato anche il virus che lo ha costretto al ritiro, il numero uno al mondo si è cimentato in una sfida a ping pong. L'azzurro si trova a New York, dove sarà chiamato a disputare l'ultimo grande Slam della sua stagione: lo Us Open. E tra serenità, sorrisi e battute, Sinner ha affrontato con tranquillità la sua prima vera giornata nella Grande Mela.
Il numero uno al mondo ha sfidato un'avversaria di tutto rispetto: Naomi Osaka. L'evento è stato organizzato dalla Nike. Tra scambi veloci e qualche risata, i due hanno dato spettacolo davanti a un pubblico di curiosi che non ha perso tempo a immortalare la scena e a condividerla sui social.
Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accoltoIl cammino agli US Open per Jannik Sinner non sarà semplice. L’italiano parte con 60 punti di svantaggio ri...
"Spero che tu possa giocare un buon US Open", ha detto Jannik Sinner alla sua collega. L'azzurro poi si è prestato a qualche piccola curiosità dei cronisti: "Ho delle routine prima del match. Per esempio andare sempre nello stesso bagno. Queste cose - ha poi aggiunto - piccole e strane".
abbiamo vinto sta roba contro os4ka mi tocca godere pic.twitter.com/aarWc7ideB— ☾ sab (@signofhsa) August 22, 2025