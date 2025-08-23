Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Jannik Sinner fenomenale anche a ping pong: tutti di stucco

sabato 23 agosto 2025
Jannik Sinner fenomenale anche a ping pong: tutti di stucco

1' di lettura

Quando uno è un campione, lo fa vedere anche in altri campi. O campetti, sarebbe meglio dire. Già, perché Jannik Sinner è un fenomeno anche a ping pong. Smaltita la delusione per la finale di Cincinnati persa contro Carlos Alcaraz e superato anche il virus che lo ha costretto al ritiro, il numero uno al mondo si è cimentato in una sfida a ping pong. L'azzurro si trova a New York, dove sarà chiamato a disputare l'ultimo grande Slam della sua stagione: lo Us Open. E tra serenità, sorrisi e battute, Sinner ha affrontato con tranquillità la sua prima vera giornata nella Grande Mela. 

Il numero uno al mondo ha sfidato un'avversaria di tutto rispetto: Naomi Osaka. L'evento è stato organizzato dalla Nike. Tra scambi veloci e qualche risata, i due hanno dato spettacolo davanti a un pubblico di curiosi che non ha perso tempo a immortalare la scena e a condividerla sui social.

Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

Il cammino agli US Open per Jannik Sinner non sarà semplice. L’italiano parte con 60 punti di svantaggio ri...

"Spero che tu possa giocare un buon US Open", ha detto Jannik Sinner alla sua collega. L'azzurro poi si è prestato a qualche piccola curiosità dei cronisti: "Ho delle routine prima del match. Per esempio andare sempre nello stesso bagno. Queste cose - ha poi aggiunto - piccole e strane".

Vuota il sacco Jannik Sinner, la verità sul ritiro a Cincinnati: "Ecco cosa ho avuto"

Bufera social Sinner, lo sfregio di Alcaraz: come festeggia dopo il suo ritiro

La Reggi sbotta Sinner e il virus, "cosa c'è di strano": valanga di fango

tagjannik sinner

Vuota il sacco Jannik Sinner, la verità sul ritiro a Cincinnati: "Ecco cosa ho avuto"

Bufera social Sinner, lo sfregio di Alcaraz: come festeggia dopo il suo ritiro

La Reggi sbotta Sinner e il virus, "cosa c'è di strano": valanga di fango

ti potrebbero interessare

632x376

Jannik Sinner, la verità sul ritiro a Cincinnati: "Ecco cosa ho avuto"

435x288

Sinner, lo sfregio di Alcaraz: come festeggia dopo il suo ritiro

1301x803

Sinner e il virus, "cosa c'è di strano": valanga di fango

L. P.
474x255

Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

Roberto Tortora