Mes, le vedove tra Pd e giornaloni. Ma sui quotidiani europei si parla solo della Ferragni

23 dicembre 2023 a

a

a

Sulla mancata ratifica del Mes si stracciano le vesti soltanto il Pd e i soliti giornaloni di sinistra come La Repubblica e La Stampa. Perché, come scrive Fausto Carioti su Libero, sui media stranieri, la polemica sul Fondo Salva Stati non esiste. E alla stampa tedesca per esempio interessano di più i dettagli della vicenda pandori e uova di Pasqua che ha travolto Chiara Ferragni.

Registrati qui gratuitamente e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti