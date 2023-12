Giorgia Meloni, nuovo rinvio della conferenza stampa di fine anno

27 dicembre 2023 a

a

a

E' stata nuovamente rinviata la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevista per domani 28 dicembre. La conferenza stampa, che inizialmente era stata programmata per il 21 dicembre scorso, era già stata rinviata a domani per un persistente stato influenzale del premier.

"La Conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per domani, giovedì 28, non avrà luogo per il persistere dell'indisposizione della Presidente", conferma il comunicato dell'Ordine nazionale dei giornalisti. L'Ordine e l'Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell'evento, restano in attesa "di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data". Non è chiaro se la conferenza stampa verrà organizzata entro la settimana o se lo slittamento sia di un solo giorno.

Pochi giorni fa, alla vigilia di Natale, Meloni aveva registrato un video-messaggio per rivolgere i propri auguri informali agli italiani: "Buon Natale, che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio", le sue parole pubblicate sui social il 24 dicembre. Giacca rossa e camicia bianca, l'albero illuminato e luci soffuse, un video ben lontano dalla formalità un po' fredda della scrivania e delle bandiere di Palazzo Chigi. "Il governo - ricordava la premier - sta facendo la sua parte per aiutare l'Italia in questa difficile situazione in cui ci troviamo".



Quindi un invito all'ottimismo ("E' importante l'entusiasmo di ciascuno di noi") e un pensiero per chi lavora anche nei giorni di festa "per garantire a ognuno di noi i servizi essenziali": le forze dell'ordine, il personale sanitario, i militari all'estero.