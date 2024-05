"Banane nel carrello al supermercato? Cosa significa": l'ultima teoria

09 maggio 2024 a

a

a

La "teoria delle banane" è tornata di moda. Stando alle discussioni tra tiktoker in questi giorni sembra essere tornati indietro di almeno 25 anni, quando si andava nei supermercati a rimorchiare con codici ben precisi per lanciare l'esca. Brittany Hockley nel suo Life Uncut spiega che "puoi andare a fare la spesa al supermercato e ci sono tutti questi segnali che puoi cogliere o inviare, a seconda di cosa c'è nel tuo carrello. Se prendi un casco di banane e le posizioni verso l'alto significa che sei single. Se hai un ananas ed è capovolto, potresti essere uno scambista. Se, invece, vuoi dimostrare il tuo interesse per un uomo, ti basterà mettere una pesca nel suo carrello".

Banane, ecco perché sono mature dopo un mese di viaggio: quello che pochi sanno

A dimostrazione dell'interesse per l'argomento c'è anche un video, uno dei più visti sul social cinese, in cui la tiktoker Brooke Alison Laven che vive a Sydney in Australia spiega che i giovani australiani sanno capire se una ragazza o un ragazzo sono single oppure se la persona che hanno notato tra gli scaffali del negozio di alimentari è sposata oppure no. Stando a quanto rivela Brooke, il supermercato Neutral Bay Woolies sarebbe il posto perfetto per incontrare un potenziale partner e il segreto starebbe tutto nel controllare la frutta all'interno del suo carrello.

Brooke nel video spiega che un suo collega a lavoro le ha raccontato che i giovani mettono le banane nel carrello per dimostrare che sono liberi sentimentalmente. "Io, però", ammette la tiktoker, "non vedo nessun altro relativamente giovane e attraente con le banane nel carrello, quindi, non so se sia solo una leggenda". Stando a quanto si legge nei commenti sotto al post, però non si tratterebbe affatto di una leggenda metropolitana. "Una volta ho messo delle banane nel carrello e un ragazzo si è avvicinato ammiccando. È stato davvero imbarazzante", ha scritto infatti una follower.