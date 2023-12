Carlo Calenda contro Renzi: "Goditi i tuoi soldi e non romperci le p***"

28 dicembre 2023 a

"Caro Matteo Renzi anche basta!": inizia così il lungo sfogo che il leader di Azione Carlo Calenda scrive sui suoi social. Nel mirino dell'ex ministro le ultime dichiarazioni di Renzi in merito alla sua dichiarazione dei redditi. Il leader di Italia viva, infatti, ha sottolineato che non c'è nulla di scandaloso nei suoi redditi e poi si è detto "fiero di aver contribuito con più di un milione di euro alla vita della comunità. E non mi vergogno di pagare in un giorno il triplo di quello che Giuseppe Conte ha pagato in un anno. Perché chi paga le tasse non si vergogna mai. Si imbarazzino i furbetti, non i cittadini onesti". Il riferimento è al reddito dichiarato dal leader del Movimento 5 Stelle, uno dei più bassi tra i parlamentari.

Le parole dell'ex presidente del Consiglio, però, hanno fatto perdere la pazienza al suo ex alleato, Calenda. "Ci dobbiamo vergognare perché non prendiamo soldi da autocrati, imprenditori, lobbisti etc, mentre veniamo lautamente pagati dai cittadini italiani per svolgere una funzione pubblica? Questo è il messaggio? Perché ci fai la grazia di pagare le tasse?", ha scritto il leader di Azione in tono polemico, riferendosi a Renzi. Infine, ha chiosato: "Il mondo all’incontrario altro che liberalismo. Goditi i tuoi soldi serenamente ma non farci la morale. Grazie". Concetto poi ribadito a L'aria che tira, dove era ospite sempre Calenda, il quale però ha usato toni più espliciti: "Non ci rompa le pa***".