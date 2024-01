Giorgia Meloni, telefonata con Mattarella dopo il discorso: cosa si sono detti

01 gennaio 2024 a

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un cordiale colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del quale gli ha espresso l’apprezzamento personale e dell’intero Governo per il messaggio di fine anno rivolto al popolo italiano. Nel corso del colloquio, Meloni ha definito quello del Presidente un intervento di grande profondità e visione, "in particolare nel cammino verso la pace e la fine dei conflitti, e ha espresso particolare gratitudine per la specifica attenzione prestata dal Capo dello Stato alle giovani generazioni, ai loro bisogni e alle loro aspettative. Piena condivisione sulla necessità di sostenere l’occupazione, retribuzioni adeguate e garantire sicurezza sul posto di lavoro e una sanità pubblica efficiente".

Inoltre, il Presidente Meloni ha rivolto al Presidente e ai suoi cari i migliori auguri per il 2024 e per la prosecuzione del suo mandato, fa sapere l’ufficio stampa di Palazzo Chigi. E Giorgia Meloni ieri sera, poco prima della mezzanotte, ha annunciato il suo ritorno dopo alcuni problemi di salute: "Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio. Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non mi sottrarrò) e ringraziare i tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarigione. Un ringraziamento voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere. Ma soprattutto, voglio augurare all'Italia intera un 2024 di orgoglio, successi, ottimismo e speranza. Io ce la metterò tutta, e con me il Governo, ma per costruire un futuro migliore per questa Nazione unica è importante che ci crediamo tutti insieme". ha scritto il premier sui social. Insomma nessuno strappo da parte del Colle come sperava la sinistra e il premier prepara il ritorno in campo.