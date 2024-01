Una sveglia dopo il veglione

02 gennaio 2024 a

Il premier Giorgia Meloni ha annunciato il suo ritorno dopo alcuni problemi di salute in un post sui social la sera di San Silvestro. Il premier ha obiettivi chiari per il Paese in questo 2024 e il suo percorso non può certo fermarsi per un incidente al veglione di Delmastro. Mario Sechi fa il punto della situazione: "L’opposizione s’attacca alla pistola, ovvio, non ha carte da dare, Pd e Cinque Stelle non sono un’alternativa, hanno perso le elezioni e dopo un anno sono al palo nei sondaggi, giocano di rimessa, strumentalizzano anche l’aria che respira Meloni. Figuriamoci una pistola che gira incontrollata in un veglione dove c’è il sottosegretario Delmastro". Insomma la sinistra e i 5 Stelle usano tutto per attaccare il governo ma con scarsi risultati.



